Вчера вечером под Одессой горела квартира в жилом дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Одесской области. Информация о возгорании в переулке Высоцкого в Овидиополе поступила пожарным в 23:20 30 ноября. Спустя 13 минут спасатели прибыли на место происшествия и выяснили, что горит квартира на первом этаже жилого дома. В 00:20 пожар полностью потушили, к тому времени огонь успел распространиться на общую площадь 5 квадратных метров. В результате происшествия пострадал 39-летний хозяин жилища. У него диагностировали ожоги 5% тела и доставили в больницу. Причина возгорания пока неизвестна.