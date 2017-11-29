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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Под Одессой горела квартира

Категория: Новости

Под Одессой горела квартира

Вчера вечером под Одессой горела квартира в жилом дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Одесской области.  Информация о возгорании в переулке Высоцкого в Овидиополе поступила пожарным в 23:20 30 ноября. Спустя 13 минут спасатели прибыли на место происшествия и выяснили, что горит квартира на первом этаже жилого дома. В 00:20 пожар полностью потушили, к тому времени огонь успел распространиться на общую площадь 5 квадратных метров.  В результате происшествия пострадал 39-летний хозяин жилища. У него диагностировали ожоги 5% тела и доставили в больницу.  Причина возгорания пока неизвестна.  



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