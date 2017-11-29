 
Информация к новости
  • Просмотров: 68
  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

Пьяный мужчина с пистолетом требовал извинений у 11-летнего мальчика

Категория: Новости

Пьяный мужчина с пистолетом требовал извинений у 11-летнего мальчика

В Одесской области пьяный мужчина с пистолетом требовал извинений у 11-летнего обидчика своего сына.

34-летнего злоумышленника задержали, сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Одесской области.  Как выяснилось, два 11-летних мальчика поругались в школе. Узнав это, отец одного из них приехал к обидчику сына домой, забрал ребёнка с родственниками и привёз к себе, где под дулом пистолета требовал принести извинения.  Мужчину задержали в селе Ларжанка Измаильского района, причём за рулём автомобиля он был пьян. В машине нашли пистолет без магазина и патронов. За угрозу убийством и незаконное владение оружием злоумышленнику грозит до семи лет тюрьмы.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 