Пьяный мужчина с пистолетом требовал извинений у 11-летнего мальчика

В Одесской области пьяный мужчина с пистолетом требовал извинений у 11-летнего обидчика своего сына.

34-летнего злоумышленника задержали, сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Одесской области. Как выяснилось, два 11-летних мальчика поругались в школе. Узнав это, отец одного из них приехал к обидчику сына домой, забрал ребёнка с родственниками и привёз к себе, где под дулом пистолета требовал принести извинения. Мужчину задержали в селе Ларжанка Измаильского района, причём за рулём автомобиля он был пьян. В машине нашли пистолет без магазина и патронов. За угрозу убийством и незаконное владение оружием злоумышленнику грозит до семи лет тюрьмы.