Известный одесский уличный «национал-активист» остается под стражей. Во всяком случае, до 6 декабря

Рассмотрение аппеляции на решение приморского суда Одессы, отправившего в СИЗО на два месяца активиста т.н. «Уличного фронта» Демьяна Гангула, «отличившегося» в ходе беспорядков в Городском саду перенесено на 6 декабря. Как выяснилось, перенос дела связан с болезнью судьи.

При этом, по информации «активистов», пришедших поддержать своего сотоварища, председатель Аппеляционного суда обещал, что если судья не выздоровеет до начала следующей недели, то дело будет передано другому судье. Но слушания ,назначенные на 6 декабря, состоится в любом случае.