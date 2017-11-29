В Одесском порту по-соседству с американским эсминцем пришвартовался французский фрегат

В Одессу с дружественным визитом прибыл один из новейших французских фрегатов «Гепратт». Он относится к новой версии судов типа «Лафайет». А поскольку в его строительстве применялись технологии «Стелз»,то судно стало практически невидимым для радаров. Судно имеет на вооружении противокорабельные ракеты, а так же артиллерийское и зенитное вооружение.

Корабль пробудет в Одессе до 3 декабря. За это время команда корабля состоит из ста шестидесяти четырех человек, двадцать пять из которых- - женщины.

За время пребывания в Одессе экипаж намерен обменяться опытом с экипажем укрианского фрегата «Гетман Сагайдачный».

Отметим, однако, что новый и современный французский фрегат-невидимка является лишь судном сопровождения, в то время , как его «видимый» и весьма «престарелый» собрат по классу «Сагайдачный» является флагманом всего украинского военно-морского флота.