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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

Городские власти рассматривают возможность перевода городских поликлиник и больницу на индивидуальное обеспечение горячей водой

Категория: Новости


Городские власти рассматривают возможность перевода городских поликлиник и больницу на индивидуальное обеспечение горячей водой

Это вопрос обсуждался на заседании комиссии горсовета по здравоохранению.

Напомним, что в связи с темп, что большинство потребителей уже перешли на бойлеры, газовые котлы и другие варианты индивидуального обеспечения горячей водой, ее централизованная подача стала нерентабельной.

Поэтому муниципалитет намерен постепенно от нее отказаться.

Как выяснилось, постепенно в городских больницах будут установлены крышные котельные, а в тех случаях, когда медицинские учреждения находятся на первых этажах  домов, вопрос с горячей водой буде решаться в индивидуальном порядке.



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