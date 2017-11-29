Городские власти рассматривают возможность перевода городских поликлиник и больницу на индивидуальное обеспечение горячей водой

Это вопрос обсуждался на заседании комиссии горсовета по здравоохранению.

Напомним, что в связи с темп, что большинство потребителей уже перешли на бойлеры, газовые котлы и другие варианты индивидуального обеспечения горячей водой, ее централизованная подача стала нерентабельной.

Поэтому муниципалитет намерен постепенно от нее отказаться.

Как выяснилось, постепенно в городских больницах будут установлены крышные котельные, а в тех случаях, когда медицинские учреждения находятся на первых этажах домов, вопрос с горячей водой буде решаться в индивидуальном порядке.