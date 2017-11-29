В Одессе свой 100-й День рождения отпраздновала долгожительница София Цуркан. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Женщина — ветеран Второй мировой войны, работала медсестрой в военном госпитале. Ее муж был военным летчиком, вместе они воспитали двух дочерей. София Цуркан — коренная одесситка, чем очень гордится. Поздравить жительницу Киевского района пришли представили Киевской райадминистрации, а также сотрудники КУ «Территориальный центр социального обслуживания и одиноких нетрудоспособных граждан». В мэрии отметили, что, несмотря на возраст, именинница гостеприимна и остроумна.