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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

В Одессе свой 100-й День рождения отпраздновала долгожительница София Цуркан

Категория: Новости

В Одессе свой 100-й День рождения отпраздновала долгожительница София Цуркан

В Одессе свой 100-й День рождения отпраздновала долгожительница София Цуркан. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.  Женщина — ветеран Второй мировой войны, работала медсестрой в военном госпитале. Ее муж был военным летчиком, вместе они воспитали двух дочерей. София Цуркан — коренная одесситка, чем очень гордится.  Поздравить жительницу Киевского района пришли представили Киевской райадминистрации, а также сотрудники КУ «Территориальный центр социального обслуживания и одиноких нетрудоспособных граждан».  В мэрии отметили, что, несмотря на возраст, именинница гостеприимна и остроумна.  



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