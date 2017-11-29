Одному на двух золотых унитазах? ВИДЕО

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий поддерживает идею совмещения народными депутатами работы в парламенте и в Кабинете министров.

«Законопроект, который предусматривает совмещение должностей министра и народного депутата. Лично я поддерживаю эту идею: чтобы министр, будучи избранным на работу в Кабинет министров, мог оставаться народным депутатом», - отметил Парубий, сообщает «Интерфакс-Украина».

Можно подобно нардепу Вадиму Рабиновичу, предположившему на эфире 112 канала, что у Парубия случилось осеннее психическое обострение, просто закрыть тему. Однако мне видится здесь присутствие неотвратимой логики развития постреволюционного достоинства, активно продвигаемого народнофронтовцами.

Для того чтобы понять кто они – сегодняшняя власть? Необходимо проследить сам генезис формирования постсоветской власти в эпоху независимости Украины, как специфической формы политического господства.

Главными задачами для позднесоветской номенклатуры при переходе ее в качество постсоветской, были передача в наследство своим детям управляемого ею народного имущества и уход от ответственности. Первый вопрос был решен полностью, второй лишь частично. Бывшие «ответственные работники» поскорее торопились отделаться от эпитета «ответственный» и осуществить вожделенный принцип: «Продолжать управлять, но уже безответственно».

Около двадцати лет власть в Украине удерживала «партия начальников», которая хоть и унаследовала родовой порок сословно-номенклатурной власти позднего СССР, но вместе с тем, еще обладала навыками управления страной. Пришедшая ей на смену постмайданная охлократия, состоящая сплошь из псевдодемократической тусовки, институционального опыта не имела, но тягу к коррупционной наживе демонстрировала, и не малую!

Попав в шкуру начальников, постмайданная элита сразу же унаследовала повадки «попередников». Четко в соответствии с правилом Леонида Кравчука: «Место сидения определяет точку зрения». Этим и объясняются чудесные метаморфозы происходящие с деятелями вчерашней оппозиции, когда они становятся властью.

Современная украинская власть, строя свое мрачное апокалипсическое царство, не только наследует образ мышления предшественников, но и развивает наступление на права рядовых граждан. Отказавшись от спецраспределителей продуктов, они пытается создать спецраспределитель жизненной реальности, где нет места законности, здравому смыслу и даже чувству самосохранения.

Спикер Парубий в данном случае выступает глашатаем политической силы дорулившей страною до отрицательного рейтинга народного доверия. При этом, пресловутый «Народный фронт» упорно не хочет уходить с политической сцены и оставлять без своего контроля финансовые потоки страны. Для этого и придумываются разные схемы узурпации власти и ухода от ответственности, одна из которых совмещение должностей министра и народного депутата. Когда проворовавшийся министр сможет с успехом спрятаться за депутатскую неприкосновенность в очередной раз уходя от настигающего его правосудия.