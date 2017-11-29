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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Супермаркет вместо рынка?

Категория: Новости


Похоже, такую горизонтальную ротацию депутаты горсовета намерены провести в районе «Застава-2», где располагается местный рынок.

Накануне на заседании профильной комиссии горсовета депутаты приняли решение изменить целевое назначение данного участка.

И теперь, если это предложение будет поддержано на сессии, то вместо рынка там будет построен супермаркет.

Как отнесутся к этой новации местные жители, пока неизвестно. Однако обычно население в таких случаях выступает против такой «смены приоритетов». В первую очередь потому, что товары на рынке в большинстве случаев оказываются дешевле. К тому же присутствующая на рынке конкуренция позволяет при покупке торговаться, что уже само по себе нравится многим клиентам.

 



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