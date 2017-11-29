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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Очередной результат «волшебного пенделя» - вопрос об обращении к ЮНЕСКО с просьбой о внесении в список объектов культурного наследия Белгород-Днестровской крепости будет решен уже на следующей неделе

Категория: Новости


Очередной результат «волшебного пенделя» - вопрос об обращении к ЮНЕСКО с просьбой о внесении в список объектов культурного наследия Белгород-Днестровской крепости будет решен уже на следующей неделе

Об этом сообщил в соцсетях губернатор Максим Степанов.

По его словам, этому способствует тот факт, что работы по укреплению северной стены крепости, которая в последнее время активно сползает в лиман, заметно активизировались.

Правда, глава региона с сожалением отметил, что «для того, чтобы работы активизировались, пришлось дать пенделя!»

Под «пенделем» Максим Степанов имеет в виду, вероятно, поставленный подрядчику ультиматум, что если работы не будут активизированы в течение недели, то подрядчик будет сменен.



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