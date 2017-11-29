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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

С начала года пятьдесят сирот, проживающих в Одесской области, получили новое жилье

Категория: Новости


С начала года пятьдесят сирот, проживающих в Одесской области, получили новое жилье

По информации областной администрации, это уже почти втрое превышает показатели всего прошлого года. Ведь в минувшем году новым жильем обзавелись всего восемнадцать сирот и подростков лишенных родительской опеки.

Отметим, что столь значительный рывок в данном вопросе стал следствием вмешательства губернатора Максима Степанова, который прямо пригрозил «оргвыводами» руководству тех районов области, в бюджете которых не было выделено на эти цели средств.

Ведь, по его мнению, «…большинство сирот проживают в сельских районах, где стоимость жилья очень невысока!»

Впрочем, для того, чтобы добиться заметных результатов, свое плечо местным бюджетам пришлось подставить их «большому» областному собрату.



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