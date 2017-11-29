Семейную ссору в Одесской области пришлось «разруливать» не участковому, а… спецназу!

ЧП произошло накануне в Белгороде-Днестровском.

Там «глава семьи» после ссоры с женой и дочерью запер их в дому и угрожал убить своих домочадцев и сжечь.

На место пришлось вызывать специальных полицейских переговорщиков, а когда они потерпели неудачу, запершийся в доме мужчина совершил несколько выстрелов сторону правоохранителей. За дело взялся спецназ.

В результате дом был взят штурмом. Пострадавших нет.

У задержанного мужчины изъяты охотничье ружье, пистолет и бутылки с бензином.

Проводится следствие. Открыто уголовное производство по статье «покушение на убийство».