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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Семейную ссору в Одесской области пришлось «разруливать» не участковому, а… спецназу!

Категория: Новости


Семейную ссору в Одесской области пришлось «разруливать» не участковому, а… спецназу!

ЧП произошло накануне в Белгороде-Днестровском.

Там «глава семьи» после ссоры с женой и дочерью запер их в дому и угрожал убить своих домочадцев и сжечь.

На место пришлось вызывать специальных полицейских переговорщиков, а когда они потерпели неудачу, запершийся в доме мужчина совершил несколько выстрелов сторону правоохранителей. За дело взялся спецназ.

В результате дом был взят штурмом. Пострадавших нет.

У задержанного мужчины изъяты охотничье ружье, пистолет и бутылки с бензином.

Проводится следствие. Открыто уголовное производство по статье «покушение на убийство».



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