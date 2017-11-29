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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Процесс пошел – первые из 47 новых троллейбусов в ближайшее время будут в Одессе

Категория: Новости


Процесс пошел – первые из 47 новых троллейбусов в ближайшее время будут в Одессе

По информации КП «Одесгорэлектротранс», львовский апелляционный суд принял решение о «растоможке» троллейбусов, закупленных одесским муниципалитетом в Белоруссии без пошлины, которую требовала таможня.

Таким образом, первые пять из этих сорока семи троллейбусов поступят в Одессу еще в этом году. И практически сразу будут направлены на городские маршруты.

Напомним, что средства на столь значительное обновление троллейбусного парка города были получены в виде кредита от ЕБРР.



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