Два ДТП произошли в Одессе – угроза взрыва автомобиля и пострадавший пешеход

Рано утром в районе аэропорта в аварию попал автомобиль «Daewoo Lanos», оборудованный газовым баллоном.

В результате началась утечка газа и возникла реальная угроза взрыва. К счастью, подоспевшим вовремя спасателям удалось вытащить аккумулятор и отключить баллон.

Поэтому пострадавших нет.

А несколькими часами ранее на проспекте Шевченко автомобиль «Land Rover» совершил наезд на пешехода. Пострадавший госпитализирован.

Что стало причиной инцидента, выясняет следствие.

Отметим, что по предварительной версии, пострадавший перебегал дорогу в неустановленном для этого месте.