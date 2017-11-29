Два ДТП произошли в Одессе – угроза взрыва автомобиля и пострадавший пешеход

Автор: Александр Михайлов «Слово»
Рано утром в районе аэропорта в аварию попал автомобиль «Daewoo Lanos», оборудованный газовым баллоном.
В результате началась утечка газа и возникла реальная угроза взрыва. К счастью, подоспевшим вовремя спасателям удалось вытащить аккумулятор и отключить баллон.
Поэтому пострадавших нет.
А несколькими часами ранее на проспекте Шевченко автомобиль «Land Rover» совершил наезд на пешехода. Пострадавший госпитализирован.
Что стало причиной инцидента, выясняет следствие.
Отметим, что по предварительной версии, пострадавший перебегал дорогу в неустановленном для этого месте.