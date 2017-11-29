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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Два ДТП произошли в Одессе – угроза взрыва автомобиля и пострадавший пешеход

Категория: Новости


Два ДТП произошли в Одессе – угроза взрыва автомобиля и пострадавший пешеход

Рано утром в районе аэропорта в аварию попал автомобиль «Daewoo Lanos», оборудованный газовым баллоном.

В результате началась утечка газа и возникла реальная угроза взрыва. К счастью, подоспевшим вовремя спасателям удалось вытащить аккумулятор и отключить баллон.

Поэтому пострадавших нет.

А несколькими часами ранее на проспекте Шевченко автомобиль «Land Rover» совершил наезд на пешехода. Пострадавший госпитализирован.

Что стало причиной инцидента, выясняет следствие.

Отметим, что по предварительной версии, пострадавший перебегал дорогу в неустановленном для этого месте.



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