В Украине официально зарегистрировали новую политическую партию под названием «Слуга народа»

«95 квартал» создал свою политическую партию, сообщает АНТИКОР

Так, в едином государственном реестре юридических лиц на сайте Министерства юстиции Украины появилось юридическое лицо, наименование которой «Политическая партия "Слуга народа» (ПП "Слуга народа").

Согласно данным реестра, организационно-правовая форма юридического лица «Слуга народа» — политическая партия.

Также, согласно данным ЕГР, руководителем политической партии «Слуга народа» является Баканов Иван Геннадьевич, который, по данным аналитической системы YouControl, является руководителем ООО "Квартал 95" с 2013 года.

В то же время, согласно системе YouControl, ранее "Политическая Партия "Слуга народа"" называлась "Политическая Партия "Партия Решительных перемен”".