Дождались! Одесская полиция задержала телефонного террориста!

Одесские правоохранители задержали 18-ти летнего телефонного террориста.

По информации ГУНП, этот молодой человек 29 ноября по горячей телефонной линии «заминировал» одесский международный аэропорт.

В качестве доказательства найден и изъят мобильный телефон, с которого был сделан звонок.

Теперь по факту совершенного преступления начато уголовное производство по статье 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан).

Задержанному грозит до шести лет лишения свободы.

Отметим, что, к сожалению, привлечение к ответственности «телефонных террористов» является редчайшим прецедентом. Пока, во всяком случае.