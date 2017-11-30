Забор возле школы №55 на Таирова неизвестные снесли. Снова…

Несколько десятков неизвестных молодых людей с закрытыми балаклавами лицами уничтожили основу будущего забора вокруг школьной спортивной площадки.

По их словам, действуют они, якобы, по просьбе местных жителей, которые опасаются, что потеряют доступ на школьный стадион.

Отметим, что эта варварская акция проводится уже во второй раз.

При этом полиция снова ничего не предприняла, чтобы этому воспрепятствовать.

При этом, по информации из мэрии, забор строится исключительно с той целью, чтобы не допустить сборищ местных алкоголиков и наркоманов, которые облюбовали эту спортплощадку в ночное время, а также выгула на ней домашних животных, что является злостным нарушением санитарных правил.

Поэтому по решению городских властей, в дневное время площадка, на которой планируют построить современный стадион с новым покрытием, будет общедоступной, а на ночь ворота будут запираться. Если конечно к означенным воротам все же удастся пристроить сам забор…