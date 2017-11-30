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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

На сегодняшний день средняя зарплата в Одессе составляет чуть более 6800 гривен

Категория: Новости / Экономика и финансы


На сегодняшний день средняя зарплата в Одессе составляет чуть более 6800 гривен

Такие данные приводит управление статистики.

Эта сумма на 3,5 % превышает средний показатель по области.

Отметим, что согласно статистическим данным, самая высокая зарплата у госслужащих, работников транспорта, системы социального страхования и финансистов.

А самая низкая — работников здравоохранения, системы общественного питания, социального обеспечения и…торговли(!).

В этих сферах она почти на треть ниже среднестатистического уровня.

Отметим, однако, что речь в данном случае идет исключительно о так называемой «белой» (официальной) зарплате.



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