На сегодняшний день средняя зарплата в Одессе составляет чуть более 6800 гривен

Автор: Александр Михайлов «Слово»
Такие данные приводит управление статистики.
Эта сумма на 3,5 % превышает средний показатель по области.
Отметим, что согласно статистическим данным, самая высокая зарплата у госслужащих, работников транспорта, системы социального страхования и финансистов.
А самая низкая — работников здравоохранения, системы общественного питания, социального обеспечения и…торговли(!).
В этих сферах она почти на треть ниже среднестатистического уровня.
Отметим, однако, что речь в данном случае идет исключительно о так называемой «белой» (официальной) зарплате.