На сегодняшний день средняя зарплата в Одессе составляет чуть более 6800 гривен

Такие данные приводит управление статистики.

Эта сумма на 3,5 % превышает средний показатель по области.

Отметим, что согласно статистическим данным, самая высокая зарплата у госслужащих, работников транспорта, системы социального страхования и финансистов.

А самая низкая — работников здравоохранения, системы общественного питания, социального обеспечения и…торговли(!).

В этих сферах она почти на треть ниже среднестатистического уровня.

Отметим, однако, что речь в данном случае идет исключительно о так называемой «белой» (официальной) зарплате.