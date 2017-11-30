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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Совместная тренировка ВМС Украины с американским эсминцем «Джеймс Уильямс» прошла в Чёрном море

Категория: Новости

Совместная тренировка ВМС Украины с американским эсминцем «Джеймс Уильямс» прошла в Чёрном море

Вчера в Черном море состоялась совместная тренировка типа PASSEX Военно-Морских Сил Украины с эсминцем ВМС США «Джеймс Уильямс».

От украинских ВМС к мероприятиям привлекались два вертолета Ка-27.

Как сообщили в пресс-центре командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, цель мероприятия заключалась в отработке взаимодействия с кораблями стран-партнеров в соответствии со стандартами НАТО, повышении уровня совместимости и углублении сотрудничества.

Во время тренировок вертолеты морской авиации ВМС ВС Украины в сложных метеорологических условиях отработали посадку на палубу американского корабля.

Также участники тренировки провели учения по противовоздушной обороне в соответствии со стандартами НАТО.



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