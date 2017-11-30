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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Все достопримечательности Одесской области свяжет единый туристический маршрут

Категория: Новости


Все достопримечательности Одесской области свяжет единый туристический маршрут

Маршрут будет называться «Южная пальмира». По информации областной администрации, он будет начинаться в Измаильской крепости, пройдет через знаменитую «Украинскую Венецию» – Вилково, Белгород-Днестровскую крепость, национальный парк «Тузловские лиманы» и завершится непосредственно в Одессе. Где туристы смогут ознакомиться как с «надземными» памятниками культуры и архитектуры, так и посетить знаменитые одесские катакомбы.

По мнению чиновников, этот маршрут, который планируется запустить уже в будущем году  и «…станет частью пилотного проекта по развитию туризма в Украине!»

Напомним, что создание новых туристических маршрутов и привлечение туристов является одной из приоритетных задач, обозначенных руководством Одесского региона.



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