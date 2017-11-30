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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Тройное ДТП произошло сегодня на Фонтане

Категория: Новости


Тройное ДТП произошло сегодня на Фонтане

На 2-й станции Большого Фонтана, на пересечении улицы Сегедской и проспекта Гагарина.

Автомобиль «Mitsubishi» врезался в автомобиль «Chevrolet». После чего «Mitsubishi» зацепил маршрутный автобус №208 и, в конечном итоге, перевернулся.

К счастью, по имеющейся информации, пострадавших нет.

Проводится расследование. По предварительным данным, причиной ДТП стало нарушение водителем «Mitsubishi» скоростного режима, в результате чего он утратил контроль над автомобилем.



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