Работы над ядерным комплексом, для которого Украина поставляла ракеты, прекращены в России

В России прекратили разработку боевых железнодорожных ракетных комплексов (БЖРК) нового поколения. Об этом со ссылкой на "весьма информированного" представителя оборонно-промышленного комплекса РФ сообщает "Российская газета".

На ближайшую перспективу "тема закрыта".

БЖРК должен был составлять основу группировки ответного удара, поскольку обладал повышенной живучестью и с большой вероятностью мог уцелеть после нанесения противником первого удара.

Издание отмечает, что изначально комплексы обеспечивались ракетами украинского предприятия из Днепропетровска (сейчас Днепр) КБ "Южное". Они поступали в ракетные войска.

После агрессии России в Украине Киев запретил "Южному" сотрудничество с российскими предприятиями, и в Москве решили развивать поезда с ракетами собственного производства. Использовать собирались адаптированные баллистические ракеты комплекса "Ярс".

Проект БЖРК, которому дали название "Баргузин", не стал полноценным боевым железнодорожным комплексом. Хотя официально об этом пока не объявлено, отмечает издание.