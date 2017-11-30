В Одессу более года не поставляется жизненно важная вакцина БЦЖ

Об этом было сообщено в ходе заседания профильной комиссии городского совета.

Как отметила заместитель директора департамента здравоохранения Надежда Гончаренко, последние остатки запасов вакцины распределены по роддомам.

Впрочем, по ее словам, такого дефицита, какой имел место, скажем два гола назад, в Одессе теперь не будет. А если необходимое количество вакцины не будет поставлено из Минздрава, то город сам произведет закупку.

Напомним, что принимая во внимание особенности действующего законодательства, ранее закупать необходимые вакцины приходилось через КП «Одесфарм».