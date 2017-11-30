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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

В Одесской области нет единой системы коммунальных аптек

Категория: Новости


В Одесской области нет единой системы коммунальных аптек

Вернее, как отметил в ходе интервью директор областного департамента здравоохранения Вячеслав Полясный, такая система раньше была, однако, к сожалению, не сохранилась.

Однако, по его словам, широко распространена сеть коммерческих аптечных операторов, которая охватывает практически всю территорию региона.

В то же время чиновник признал, что в отдаленных небольших населенных пунктах расстояние до ближайшей аптеки исчисляется километрами.

По его мнению, решению проблемы будет содействовать внедрение «электронного рецепта», который «…может приниматься ближайшей аптекой, а та, в свою очередь, найдет возможность доставить необходимый препарат пациенту!»

Правда, каким образом эта доставка будет проводиться и во сколько она обойдется больному, чиновник не рассказал.

Он лишь пообещал, что минимальный набор необходимых медпрепаратов будет создан во всех сельских и поселковых ФАПах области.



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