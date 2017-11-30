 
Информация к новости
  • Просмотров: 15
  • Дата: Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00

Украина теряет не только экономику, но и дух

Категория: Новости


Украина теряет не только экономику, но и дух

Такой вывод сделал в эфире телеканала «112 Украина» третий Президент Украины Виктор Ющенко. 

По его словам, доходит до того, что «…мы уже не можем выполнить призыв, который составляет всего-то двадцать – тридцать тысяч человек!» Потому, что «…молодые парни сидят на Киевском вокзале в Москве или ждут рейсов на Хабаровск и Владивосток!»

По убеждению Виктора Ющенко, «…это укор прежде всего действующей власти. Ведь три года назад молодые люди, что называется в халатах и тапочках шли защищать страну. А в военкоматах стояли очереди!»



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 