Украина теряет не только экономику, но и дух

Такой вывод сделал в эфире телеканала «112 Украина» третий Президент Украины Виктор Ющенко.

По его словам, доходит до того, что «…мы уже не можем выполнить призыв, который составляет всего-то двадцать – тридцать тысяч человек!» Потому, что «…молодые парни сидят на Киевском вокзале в Москве или ждут рейсов на Хабаровск и Владивосток!»

По убеждению Виктора Ющенко, «…это укор прежде всего действующей власти. Ведь три года назад молодые люди, что называется в халатах и тапочках шли защищать страну. А в военкоматах стояли очереди!»