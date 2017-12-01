Радикалы в масках заблокировали редакцию телеканала NewsOne

3 декабря в центре Киева группа уличных радикалов в масках заблокировали редакцию телеканала NewsOne.

Здание обнесли колючей проволокой и мешками с песком. Главный вход на телеканал перекрыт, также закрыт въезд на парковку, где находятся машины съёмочных групп.

Участники блокады, среди которых есть активисты «Братства» Дмитрия Корчинского и других группировок праворадикального толка требуют от телеканала изменить редакционную политику. В частности, их возмутил тот факт, что 29 ноября в эфире телеканала NewsOne его владелец, нардеп от партии «За життя» Евгений Мураев назвал Евромайдан государственным переворотом. Они требуют, чтобы Мураев принёс публичные извинения за свои слова.

На месте присутствуют сотрудники полиции и нацгвардии, но действиям активистов они не препятствуют и просто наблюдают за происходящим со стороны.

Между тем, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выразил мнение, что атака на NewsOne связана с тем, что этот телеканал транслировал организованный им марш за импичмент президента Порошенко. Саакашвили пообещал не дать телеканал в обиду.