Поликлиника в самом центре Одессы остается без отопления

Как выяснилось в ходе аппаратного совещания в горсовете, речь идет о поликлинике ГКБ№5 на улице Троицкой.

По словам директора департамента городского хозяйства Александра Козловского, причиной стало проведение там ремонтных работ. «Теплоноситель подан, система работает, но из-за проведения работ она отключена!» -отметил чиновник.

При этом, по информации директора департамента здравоохранения Евгения Григорьева, работы затянулись из-за очень долгого проведения экспертиз и согласований проектно-сметной документации.

Однако, он пообещал, что до конца недели все будет завершено и подача тепла возобновлена.

Отметим, что по утверждению чиновников, речь идет только о поликлинике. В самой больнице №5, по их словам, тепло есть.