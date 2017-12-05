5 декабря 2017 года в Одессе состоится «Ярмарка новых перспектив» (АНОНС)

5 декабря на Ярмарке вакансий представители 40 компаний предложат соискателям работы востребованные на рынке труда профессии

На ярмарке представители более 40 одесских компаний предложат соискателям работы востребованные на рынке труда вакансии.

Цель мероприятия - помочь компаниям-работодателям найти достойных специалистов, а соискателям - больше узнать об актуальных вакансиях в ведущих компаниях и получить возможность трудоустройства (программа Ярмарки прилагается).

Мероприятие проводится при поддержке Международного благотворительного фонда Caritas Ukraine, организаций Catholic Relief Services и Austrian Development Agency.

К участию в мероприятии приглашаются:

- предприятия, имеющие вакансии и возможности трудоустройства;

- предприятия и физические лица-предприниматели, заинтересованные в создании новых рабочих мест на базе действующего предприятия;

- местное население, участники АТО, которые хотели бы получить помощь в трудоустройстве.

В ходе Ярмарки состоятся бесплатные мастер-классы, тренинги, семинары на темы трудоустройства и предпринимательства. Также соискатели работы смогут пообщаться с HR-менеджерами, получить консультации психолога и специалистов по профориентации.

Кроме того, у претендентов на вакансии будет возможность устроиться на работу непосредственно во время мероприятия.

Место проведения Ярмарки: ул. Греческая, 1А - помещение Impact Hub Odessa (3-й этаж) с 10:00 до 16:00.

За дополнительной информацией обращаться по телефонам:

(095) 295-77-30, (095) 295-77-31, (095) 295-77 -32.

Работодатели могут принять участие в грантовой программе для создания рабочих мест. Подробнее: http://caritas.odessa.ua/pages/stvorennya_robochih_misc.

Для работодателей, которые хотят принять участие в ярмарке, необходима регистрация: https://goo.gl/forms/U0di1J9zwKZSlOap1.