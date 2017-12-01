Одесские школьники приняли участие в профориентационном квесте

В Одессе стало традицией проведение для школьников познавательных профориентационных квестов по расширению знаний об актуальных на рынке труда профессиях.
В этом году в интересном соревновании «Знатоки профессий» приняли участие 18 школьных команд. В их составе - учащиеся 8-11-х классов.
Во время игры в дендропарке Победы учащиеся проходили определенный маршрут и находили точки-станции. Всего таких станций было 19.
Мастера - члены жюри - ставили перед командами задания, составленные таким образом, чтобы заинтересовать участников квеста актуальными и востребованными на рынке труда профессиями.
Школьники успешно справились с задачами, используя навыки спортивного ориентирования, проявив смекалку, взаимовыручку и умение работать в команде.
По итогам квеста призерами стали:
- команда Одесской специализированной школы №10 - І место;
- команды Одесских специализированной школы №35 и лицея «Приморский» - ІІ место.
ІІІ место разделили между собой команды Одесских школ № 51, №63 и специализированной школы-интерната № 2.
Организатор мероприятия - департамент образования и науки Одесского городского совета.