Одесские школьники приняли участие в профориентационном квесте

В Одессе стало традицией проведение для школьников познавательных профориентационных квестов по расширению знаний об актуальных на рынке труда профессиях.

В этом году в интересном соревновании «Знатоки профессий» приняли участие 18 школьных команд. В их составе - учащиеся 8-11-х классов.

Во время игры в дендропарке Победы учащиеся проходили определенный маршрут и находили точки-станции. Всего таких станций было 19.

Мастера - члены жюри - ставили перед командами задания, составленные таким образом, чтобы заинтересовать участников квеста актуальными и востребованными на рынке труда профессиями.

Школьники успешно справились с задачами, используя навыки спортивного ориентирования, проявив смекалку, взаимовыручку и умение работать в команде.

По итогам квеста призерами стали:

- команда Одесской специализированной школы №10 - І место;

- команды Одесских специализированной школы №35 и лицея «Приморский» - ІІ место.

ІІІ место разделили между собой команды Одесских школ № 51, №63 и специализированной школы-интерната № 2.

Организатор мероприятия - департамент образования и науки Одесского городского совета.