На сегодняшний день в рамках общественного бюджета профинансировано около 17 миллионов гривен

Такие данные привела в ходе аппаратного совещания директор департамента финансов Светлана Бедрега.

И это, ее словам, из 99,5 миллионов, которые были выделены для этого из городского бюджета.

В этих условиях городской голова Геннадий Труханов поставил задачу обеспечить реализацию оставшихся проектов в будущем году.

Отметим, что ранее Светлана Бедрега сообщала, что до конца года будут реализованы до 70% проектов Общественного бюджета. Однако, принимая во внимание, что до конца года осталось менее месяца, выйти на этот уровень, очевидно, не удастся.

Напомним, что, основной причиной такой ситуации стало то, что реализация проектов общественного бюджета началась , по сути дела, только в августе.