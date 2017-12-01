Серьезный пожар произошел накануне в Затоке

Сигнал о возгорании поступил около 7 утра. Первые пожарные экипажи прибыли на место уже через 17 минут. Борьба с огнем продолжалась более двух с половиной часов. Пожарным удалось не допустить перенос огня на соседние базы отдыха.

В результате пожара, охватившего площадь более тясячи квадратных метров, сгорели десять деревянных домиков.

В ликвидации пожара участвовали 6 единиц техники и 27 человек личного состава.

По предварительным данным, причиной пожара стало «занесение очага возгорания из вне». Проще говоря, преднамеренный поджог.

Возможно, таким образом неизвестные злоумышленники хотели освободить территорию недействующей уже базы отдыха для застройки.

Подобные случаи в Затоке уже имели место неоднократно.