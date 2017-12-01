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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Одесса получила 10-миллионный кредит на…лампочки?

Категория: Новости


Одесса получила первый транш кредита северной экологической финансовой корпорации на реконструкцию систем освещения.

По словам чиновника, часть средств будет направлена на внедрение энергосберегающих технологий, «…а около двух с половиной миллионов получит департамент здравоохранения для замены ламп в больницах и поликлиниках. Еще часть средств получит КП «Одесгорсвет» для замены ламп в уличных фонарях».

При этом городской голова Геннадий Труханов обратил внимание, что кредит получен под минимальный процент, что очень выгодно для города.

 



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