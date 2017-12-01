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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Дикий опоссум забрался в магазин во Флориде и выпил бутылку бурбона

Категория: Новости / Происшествия

Дикий опоссум забрался в магазин во Флориде и выпил бутылку бурбона

Дикий опоссум забрался в магазин во Флориде и распробовал его ассортимент. Об этом сообщает телекомпания CBS.

Животное выпило бутылку бурбона и потеряло сознание. Нашедший его сотрудник магазина вызвал полицию, а стражи порядка доставили зверька в центр дикой природы. Там опоссум пришел в себя.

«Сотрудник магазина обнаружил опоссума лежащим на полке рядом с потрескавшейся бутылкой, в которой ничего не было. Животное определенно вело себя не так, как обычно», — рассказала Мишель Петтис, сотрудница центра.

По ее словам, самка опоссума не могла ориентироваться в пространстве, пускала слюни и была очень бледной. Зоозащитники напоили ее жидкостью, чтобы из нее вышел алкоголь, и позаботились о ней, когда она протрезвела. Симптомов похмелья у животного не наблюдалось. Когда она окончательно пришла в себя, ее отпустили на волю.

Владелец магазина отметил, что у него впервые что-то украл опоссум. Он воспринял это как знак популярности своей сети.



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