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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Французский корабль-невидимка скрылся из одесского порта

Категория: Новости


Французский корабль-невидимка скрылся из одесского порта

Французский фрегат «Гепратт» завершил пребывание в Одессе и утром покинул порт.

Его гостеприимно сопровождал флагман украинского флота «Гетман Сагайдачный», специально вышедший на рейд.

Напомним, что современный фрегат французских ВМС прибыл в Одессу четыре дня назад. Одной из целей его прихода стал обмен опытом именно с командой «Гетмана Сагайдачного».

Отметим, что «Гепратт» является одним из самых современных судов французского флота и благодаря использованных при его строительстве технологий «Стелс» остается практически невидимым для радаров.



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