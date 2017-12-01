Французский корабль-невидимка скрылся из одесского порта

Французский фрегат «Гепратт» завершил пребывание в Одессе и утром покинул порт.

Его гостеприимно сопровождал флагман украинского флота «Гетман Сагайдачный», специально вышедший на рейд.

Напомним, что современный фрегат французских ВМС прибыл в Одессу четыре дня назад. Одной из целей его прихода стал обмен опытом именно с командой «Гетмана Сагайдачного».

Отметим, что «Гепратт» является одним из самых современных судов французского флота и благодаря использованных при его строительстве технологий «Стелс» остается практически невидимым для радаров.