Международным инвесторам в Украине делать нечего! В обозримом будущем, во всяком случае!

Такой вывод сделал на основе позиции Украины в рейтинге влияния организованной преступности известный украинский журналист Вячеслав Пиховшек.

По его словам, тот факт, что в этом рейтинге Украина стоит на 112 месте из 137 говорит сам за себя!

Тем более что по соседству с нами из европейских стран оказалась только Босния и Герцеговина, а так сплошь станы Латинской Америки, вроде Гаити и страны Африки вроде Уганды!

Это ясный сигнал иностранным инвесторам о том, что в Украине их капиталам делать нечего. Поскольку слишком высоки риски!

А если добавить к этому полную беспомощность правоохранительных органов, которые не в состоянии защитить не только чью-либо частную собственность, но даже собственного начальника, коему во время потасовки в Горсаду разбили голову, то диагноз становится однозначным.

Ибо ни в одной даже полудикой карибской или африканской стране силовые структуры безусловно не оставила бы такой эпизод без последствий. И не только виновники, но и их «сподвижники» сели бы хорошо и надолго!

А если добавить к этому полное бездействие правоохранителей, когда потерявшие голову от безнаказанности «активисты» крушат стройки, ломают заборы и ворота, и берут штурмом военные объекты, то…

Памятуя известные слова Глеба Жиглова о том, что «…порядок в государстве определяется не наличием преступников, а способностью карательных органов с ними бороться», можно не сомневаться, что в рейтинге эффективности работы правоохранительных органов нынешняя Украина заняла бы малопочетное первое место. С конца, разумеется!

В такой обстановке стоит удивляться не тому, что из Украины уходят иностранные инвесторы, а тому, что они именно уходят, а не бегут! Ведь могут и не успеть…