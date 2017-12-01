Экс-глава одесского «Правого сектора» снимал беспорядки в Горсаду в качестве журналиста

В ходе заседания Апелляционного суда Одесской области по делу экс-главы одесской ячейки «Правого сектора» Сергея Стерненко выяснилось, что тот является журналистом.

По крайней мере, так заявил сам Стерненко, комментируя своё участие в беспорядках в Горсаду 18 ноября.

Стерненко сообщил суду, что снимал происходящее в качестве сотрудника издания «Бэзпэчнэ мисто». Данное СМИ неизвестно, найти в интернете какие-либо упоминания о нём также не удалось.

Однако Стерненко настаивал, чтобы сделанную им видеосъёмку приобщили к делу как доказательство того, что он не участвовал в массовых беспорядках, а выполнял свою профессиональную деятельность.

Напомним, Стерненко обвиняют в том, что он нанёс телесные повреждения начальнику одесской полиции Дмитрию Головину. Приморский районный суд поместил его в СИЗО на 60 дней с возможностью выхода под залог в 600 тысяч гривен. Из тюрьмы активиста выкупил губернатор Максим Степанов.