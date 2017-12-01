 
Информация к новости
  • Просмотров: 107
  • Дата: Вчера, 18:30
Вчера, 18:30

Экс-глава одесского «Правого сектора» снимал беспорядки в Горсаду в качестве журналиста

Категория: Новости

Экс-глава одесского «Правого сектора» снимал беспорядки в Горсаду в качестве журналиста

В ходе заседания Апелляционного суда Одесской области по делу экс-главы одесской ячейки «Правого сектора» Сергея Стерненко выяснилось, что тот является журналистом.

По крайней мере, так заявил сам Стерненко, комментируя своё участие в беспорядках в Горсаду 18 ноября.

Стерненко сообщил суду, что снимал происходящее в качестве сотрудника издания «Бэзпэчнэ мисто». Данное СМИ неизвестно, найти в интернете какие-либо упоминания о нём также не удалось.

Однако Стерненко настаивал, чтобы сделанную им видеосъёмку приобщили к делу как доказательство того, что он не участвовал в массовых беспорядках, а выполнял свою профессиональную деятельность.

Напомним, Стерненко обвиняют в том, что он нанёс телесные повреждения начальнику одесской полиции Дмитрию Головину. Приморский районный суд поместил его в СИЗО на 60 дней с возможностью выхода под залог в 600 тысяч гривен. Из тюрьмы активиста выкупил губернатор Максим Степанов.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 