В ОНУ им. Мечникова пройдут масштабные реформы

Причиной этому стали новшества законодательства. Согласно одному из них факультетом может называться структурное подразделение вуза, в котором обучаются не менее 200 студентов. Другое гласит, что вузы (университеты) не могут иметь в своём составе институты, например, Институт математики, экономики и механики (ИМЭМ) ОНУ.

Из–за первого критерия философский факультет объединят с историческим. Не набирает нужного количества студентов и физический факультет, который в связи с этим прекратит существование в качестве автономного подразделения. Вместо этого «физиков» объединят с «математиками» из ИМЭМ, который также фактически прекращает своё существование: вместо института будет создан ряд факультетов.

Во–первых, это факультет математики, физики и информационных технологий, который объединит все математические и околоматематические специальности ИМЭМ со специальностями физического факультета.

Во–первых, это факультет математики, физики и информационных технологий, который объединит все математические и околоматематические специальности ИМЭМ со специальностями физического факультета.

Во–вторых, специальности экономического, правового и финансового направления ИМЭМ и института социальных и информационных технологий передаются в ведение экономико–правового факультета ОНУ.

В–третьих, психологов и социологов из ИМЭМ и Института социальных наук выделят в новый факультет психологии и социальной работы.

В–четвёртых, международные экономические отношения ИМЭМ объединят с международными отношениями Института социальных наук с созданием нового факультета международных отношений, политологии и социологии.

В ректорате ОНУ заверяют: в большинстве случаев существующие кафедры преобразовываемых факультетов и институтов сохранятся и физически останутся на своих местах. Более того, в этом учебном году изменения вообще не коснутся учебного процесса и будут носить лишь административный характер. Однако уже со следующего учебного года (с 1 сентября 2018-го) реформы коснутся и учебного процесса: в частности, предусматривается укрупнение групп, а в последующем и оптимизация ряда кафедр. Так, на физфаке ОНУ уже ходят слухи о том, что из пяти существующих кафедр оставят три.

Преподавателей в ближайшее время сокращать не планируют, по крайней мере, в связи с реформой факультетов и институтов.