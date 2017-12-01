Объем инвестиций в Одесскую область за год возрос почти на треть. Правда, в основном отечественных. И вероятно, ненадолго…

По информации областной администрации размеры инвестиционных вложений в экономику региона за год вырос на 28,7% и достигают на сегодняшний день 12 миллиардов гривен.

По данным областного департамента экономического развития, наибольший объем средств вложен в транспорт и сельское хозяйство.

Правда, как отметил директор департамента Дмитрий Радулов, это в основном касается отечественных инвестиций. Что же до инвестиций иностранных, то тут положение куда скромнее.

По подсчетам департамента всего в регион вложено около 1,4 миллиарда долларов. И за год эта сумма возросла всего на 4%.

Разумеется, по сравнению со среднеукраинскими показателями, которые в этом отношении уже не первый год пестрят практически сплошь отрицательными числами. Даже столь скромный показатель выглядит очень прилично. Однако…

Во-первых, иностранными многие из этих инвестиций можно считать весьма условно. Поскольку, по данным экономического департамента, первую скрипку в них играют вложения из… Кипра! За которыми в основном стоят оффшорные средства все тех же отечественных компаний.

А во-вторых, эти данные приведены на 1 октября. Т.е. еще до того, как в регионе произошли наиболее резонансные массовые потасовки, общественные беспорядки и сугубо хулиганские акции, наглядно продемонстрировавшие практическую беспомощность местных правоохранительных органов в защите не только коммунальной и частной собственности, но и собственного руководства.

А как показывает практика, подобные проявления негативно влияют на инвестиционный климат, а проще говоря, отпугивают инвесторов.

Поэтому по результатам всего финансового года данные об иностранных инвестициях могут существенно измениться.