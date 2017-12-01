Украину ждет новый мощный виток инфляции. Причем на сей раз – сугубо рукотворный!

Именно такую перспективу создает заявление президента Петра Порошенко.

Который, выступая накануне на Втором форуме объединенных громад, пообещал, что обратится в Кабмин с настоятельной просьбой увеличить в будущем году размеры минимальной заработной платы до 4100 гривен.

По его словам, сделать «…это можно будет сделать по итогам первого полугодия или, по крайней мере, третьего квартала!»

Однако фишка в том, что даже если эти планы будут реализованы, то это скорее сократит, а не увеличит доходы большинства населения.

Во-первых, значительно сократит число граждан, имеющих право на получение субсидий. И в первую очередь – жилищно-коммунальной субсидии.

И во-вторых, и это, вероятно, главное, повышение минимальных зарплат будет способствовать незамедлительному росту цен практически на все группы товаров.

Поскольку в условиях валютной нестабильности и перманентного подорожания горюче-смазочных материалов и энергоносителей сплошной рост цен сдерживает, разве что низкая покупательная способность большинства населения.

Поэтому, как только зарплата будет увеличена, цены незамедлительно прыгнут вверх. Причем. Очевидно, на куда большую высоту, чем поднимется уровень материального благосостояния граждан.

И, наконец, в-третьих, новое значительное повышение минимальной зарплаты окончательно запутает тарифную сетку. Поскольку практически нивелирует разницу между оплатой квалифицированного и не квалифицированного труда.

Так, например, в здравоохранении в результате такого благодеяния зарплата лечащего врача будет не слишком отличаться от зарплаты уборщицы.

Что уже само по себе является прямым нарушением принципов социальной справедливости.

Что крайне взрывоопасно. Поскольку, как известно, для граждан Украины именно несправедливость является наиболее раздражающим фактором.

В общем, как говаривал незабвенный Виктор Черномырдин, снова «…хотели, как лучше, а получилось, как всегда!»

Ибо парадокс ситуации заключается в том, что в нынешние власти умудрились создать в стране такое положение, когда их даже теоретически благие намерения способны привести только к отрицательному результату. Прямо как в шахматном цугцванге. Когда «каждый следующий ход, каким бы он ни был, только ухудшает положение».