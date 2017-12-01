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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Чужие колеса до добра не доведут!

Категория: Новости


Чужие колеса до добра не доведут!

В справедливости этого изречения смогли на собственной «шкуре» убедиться одесские злоумышленники.

По информации Патрульной полиции накануне вечером в Лунном переулке полицейский экипаж обнаружил двоих мужчин, которые подозрительно копошились у открытого багажника автомобиля, в котором лежали сразу три (!) колеса.

Поскольку ни один из них не смог дать внятного ответа на вопрос о происхождении столь внушительного запаса, полицейские задержали обоих.

В последствие, при обследовании территории неподалеку был обнаружен «Опель», у которого отсутствовали как раз три колеса.

Начато расследование. Зв совершенное преступление обоим злоумышленникам грозит реальный сок лишения свободы.



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