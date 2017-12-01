В Одессе нашли способ обогрева бездомных котов. Не все горожане с ним согласны

В связи с наступлением холодов одесские зоозащитники озаботились немалой проблемой, связанной с нашими хвостатиками. А именно: как сделать так, чтобы они не погибли от холода на улице? Решение было принято: отныне сотрудники одесских ЖКСов получат распоряжение не заколачивать слуховые окна в подвальные помещения городских зданий.

Так одесские хвостатые получат возможность попасть в теплые помещения в течение зимы, а если они уже заблокированы, то доступ туда необходимо открыть. Более того, одесситов призвали самим проверить, как обстоит дело со слуховыми окнами подвалов их домов, и если те будут закрыты, то об этом необходимо сообщить по следующей ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1XarnwbiWxvsmYFoNuDB3ekUWNZwf_Psr5oFRoyXW5rU/viewform?edit_requested=true.

Как обычно бывает в таких случаях, новость тут же стала обсуждаться на форумах и в других социальных площадках города. В Одессе котов и кошек любят и всячески подкармливают, это известный факт. Между тем, многие одесситы восприняли «подвально-кошачью» новость не совсем однозначно. Так, некоторые считают, что такой способ обогрева котов приведет к выхолаживанию подвалов.

«А не стоит ли для начала произвести теплоизоляцию труб системы отопления, чтобы не платить за подогрев улиц? Или, как минимум, снабдить окно шторкой, которая не помешает животным, но удержит теплый воздух», — пишут одесситы.

Кроме того, многие горожане возмущаются тем, что они, мол, как раз наоборот, добивались закрытия подвальных окон, потому что туда в холодные ночи залезают бомжи, которые «страшно мусорят, здесь же устраивают себе туалет и разжигают огонь, который может привести к пожарам, как уже неоднократно случалось в городе».