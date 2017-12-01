В борьбе с коррупцией побеждает коррупция

Президент Петр Порошенко издал указ о назначении Романа Трубы директором государственного бюро расследований. Но, несмотря на якобы открытый конкурс, не оставляют сомнения, что вершить судьбу наших казнокрадов доверено человеку, который, как говорится, своих не обидит, и такие фигуранты, как народные депутаты Александр Онищенко, Борислав Розенблат, бывший нардеп Николай Мартыненко и им подобные государственных расследований могут не опасаться. Ведь за последнее время осужден был только бывший украинский премьер-министр Павел Лазаренко. Да и то только в США, где Фемида беспристрастна. Разногласия среди антикоррупционеров достигли такого накала, что дальше, кажется, некуда. Дошло до того, что зашаталось кресло под главой парламентского комитета по противодействию коррупции народным депутатом Егором Соболевым. Заседания профильного комитета явно саботируются представителями правящей коалиции из БПП и «Народного фронта». Говорят, что перед ними поставлена задача убрать Егора Соболева любым путем. На днях Егор Соболев созвал очередное заседание комитета и пригласил на него директора Национального Агентства по противодействию коррупции Наталью Корчак, директора Национального Антикоррупционного бюро Артема Ситника, Специального Антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого. Правда, Холодницкий не явился под предлогом болезни. А Корчак и Ситник якобы урегулировали разногласия между собой. И заверили, что теперь будут работать слаженно. Между тем, из миллиона поданных электронных деклараций Национальное Агентство, руководимое Натальей Корчак, смогло проверить не более сотни экземпляров. Что свидетельствует о провале работы. Член профильного комитета от БПП народный депутат Олег Барна напомнил о возможности электронной проверки деклараций, что ускорило бы работу Агентства. Но Наталья Корчак опять посетовала на различные проблемы. Зато на уволенную из Агентства начальника департамента финансов Анну Соломатину Корчак подала иск в суд, который, однако, не был принят. Видимо, суд запутался в разногласиях антикоррупционных структур. А на проходивших телеэфирах опрошенные телезрители, как и присутствовавшие в студии народные депутаты, пришли к выводу, что в борьбе с коррупцией побеждает коррупция.