Нераскрытые тайны Майдана

На днях исполнилось четыре года со дня трагедии Майдана в Киеве. Начальник специального департамента Генеральной прокуратуры Горбатюк доложил, что большинство фигурантов следствия скрываются в России, на Донбассе. По некоторым беркутовцам, стрелявшим в митингующих, следствие еще продолжается. Но родители погибших во время тех скорбных событий требуют результатов и наказания виновных. Создается впечатление, что власть не слишком заинтересована в установлении истины.

Во время событий на Майдане я находился на больничном. И имел возможность смотреть телетрансляции о происходящем в те дни. Запомнились эпизоды, когда мирные протестанты стреляли из автоматов в спину отходящим воинам внутренних войск. В результате погибших правоохранителей было несколько десятков. А стрельба по манифестантам еще не начиналась. Еще запомнился случай, когда нынешний народный депутат Сергей Пашинский, не таясь, грузил в свой автомобиль снайперскую винтовку. А нынешний спикер Верховной рады Андрей Парубий, бывший в то время комендантом Майдана, выносил из здания гостиницы «Украина» футляры, в которых угадывалось оружие, но не саксофоны или скрипки. Недавно по телевидению показали предоставленные итальянцами сюжеты, в которых фигурируют народные депутаты Сергей Пашинский и Владимир Парасюк. Свидетель за кадром пояснял, что надо вести огонь в толпу, чтобы было побольше шуму. А перед тем Парасюк принес какие-то пистолеты (или макеты их?). Таким образом, складывается определенный сценарий расстрела на Майдане. И видимо, кое-кому не хотелось бы прояснения истины. Не случайно были срезаны деревья с отметинами пуль, по которым можно было бы установить траекторию стрельбы и вид используемого оружия. Словом, тайны событий на Майдане могут так и остаться нераскрытыми.