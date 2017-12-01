Игры дипломатов и шпионов под «прикрытием»

Год тому назад мы уже говорили о слабости украинской дипломатии и приводили конкретные примеры. Дальнейшее развитие событий подтвердило, что наши дипломаты, как говорится, пасут задних. В этом году обострились отношения Украины с Венгрией, Румынией, Сербией, Израилем. И даже с Польшей. Думается, этого не могло произойти без согласия США и ЕС, где недовольны Киевом и его отношениями с соседями. К примеру, в Беларуси был задержан украинский журналист Павел Шаройко. Его обвинили в шпионаже. Президент Беларуси встречался с Петром Порошенко в Объединенных Арабских Эмиратах. И там они договорились не выносить сор из избы. Но когда в Украине СМИ устроили истерию по поводу задержания якобы журналиста, Президент Беларуси Лукашенко дал команду раскрыть карты. И КГБ Беларуси обнародовало информацию о шпионских действиях Павла Шаройко и его резидента – первого секретаря посольства Украины в Беларуси Скворцова. Были проведены обыски на квартире Шаройко. И найдены его донесения и другие компрометирующие материалы. Павел Шаройко признался, что является полковником вооруженных сил Украины. Кроме того, было установлено, что Шаройко завербовал для работы на свою спецслужбу гражданина Беларуси. Были предоставлены соответствующие видеозаписи, на которых Шаройко признает свою вину. Как следствие, из Беларуси был выслан первый секретарь посольства Украины Сковорцов. В качестве так называемого зеркального ответа Украина выслала первого секретаря посольства Беларуси в своей стране. Хотя белорусский посол не участвовал в играх шпионов и дипломатов. А тем временем Президент Петр Порошенко уволил с занимаемой должности заместителя главы Службы внешней разведки. Что свидетельствует о явном провале украинской внешней разведки и служит подтверждением непрофессионализма украинской дипломатии. Ведь примерно год тому назад в Киеве был эксцесс с участием тогдашнего исполняющего обязанности министра иностранных дел. Тот позволил себе распевать похабные песенки под зданием зарубежного посольства. В результате неудавшийся министр иностранных дел был уволен. Но назначен послом Украины в Польше. Так сказать, поближе к Европейскому Союзу, в котором так ценят толерантность и дипломатическую этику. Таких качеств как раз и не хватает нынешним украинским дипломатам. Думается, «обрезка» наших дипломатов в Минске вовсе не случайна. Ведь в последнее время у наших дипломатической и разведывательной служб случались и другие провалы. К примеру, провластные СМИ заголосили в защиту журналиста Романа Сущенко, задержанного в Москве за шпионскую деятельность. А в то же время, украинского журналиста приговорили к 20 годам, видимо, не за красивые глаза, а за конкретную вину. Но у нас привыкли в случае чего кивать то на руку Москвы, то Варшавы и не видеть бревна в собственном глазу. Как уже мы убедились на примере с Шаройко.