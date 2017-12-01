Годы интенсивного расшатывания экономики Украины

Мы пришли к перекрестку, когда надо решать – куда идти?

В сложной экономической ситуации нынче оказалась Украина. Война на востоке, тяжелая обстановка с энергоносителями, и в первую очередь с природным газом, недостача антрацитного угля. Все это в значительной мере сказывается на экономике страны, обусловливает высокие цены на товары народного потребления и услуги. Отечественные товары дорожают, становятся неконкурентоспособными на мировом рынке.

К этой критической точке Украина шла 26 лет. Сменялись президенты и правительства, но ни у кого из них не было четкой программы развития экономики страны, не было и четкого внешнеполитического курса. А вопрос остается: что делать и куда идти? Прогнозы, как известно, дело неблагодарное и они не всегда сбываются. Но без этого страна не может нормально жить и двигаться вперед. Государство должно жить по определенному плану на перспективу. Чего у нас нет.

И все же – как мы дошли до нынешнего полуколлапсного экономического состояния, почему наша экономика за годы независимости не то чтобы не развивалась, а наоборот, валовое производство сократилось на 60%? Чтобы дать ответ на поставленный вопрос, необходимо обратиться к истории нашей независимости.

Итак, мы прошли более чем 26-летний путь как независимое государство. А что в итоге, где мы, кто мы и как быть дальше?

Всю Украину мы разрушим до основания, а затем?..

Во время предвыборной президентской компании в соперничестве с Леонидом Кучмой в 1994 году Кравчук приехал в Херсонскую область. В совхозе “Львовский” на встречу с ним собрали актив области. Кандидат в президенты рассказывал о своих планах на будущее. Много говорил о необходимости отходить от прошлого коммунистического правления. Но при этом чувствовалось, что он не имеет четкого плана, по которому должна идти и развиваться страна.

На той встрече я тоже присутствовал, и задал ему вопрос: “Скажите, пожалуйста, кто настоящий Кравчук: главный идеолог Украины, занимавший пост второго секретаря ЦК КПУ по идеологии, развенчивавший «Рух», или тот, кто сегодня “задрав штаны” бежит к капитализму?” Как всегда хитрый и изворотливый, Кравчук ушел от прямого ответа.

Уже в 1994 году было видно, что Кравчук – хозяйственная бездарь, не гнушающаяся личным обогащением. Подтверждение тому – распродажа одного из самых мощных в мире пароходств – Черноморского морского пароходства.

Кравчук и его команда получили от СССР республику с самым серьезным экономическим потенциалом. В разумных руках этот потенциал должен был развиваться и обеспечивать благосостояние народа. На деле произошло преступное разорение промышленности. Вместо того чтобы укреплять и развивать связи с бывшими республиками СССР, с которыми наша промышленность находилась в кооперации, Украина зациклилась на альтернативных проектах. В результате мощные предприятия стали банкротами, а дельцы воспользовались этим, продав ценнейшее оборудование на металлолом. Одесситы могли наблюдать гибель наших заводов и фабрик, таких как “Стройгидравлика”, “Краян”, «Завод радиально-сверлильных станков», “Центролит” и десятки других. Такое же положение сложилось в Херсонской, Николаевской и других областях Украины. Почему, скажем, остановилась работа крупнейших комбайностроительного и судостроительного заводов в Херсоне? Почему был закрыт крупнейший в Европе текстильный комбинат с его многотысячным коллективом, пополнившим многотысячную армию безработных?

Опустошение села

Победа Леонида Кучмы на президентских выборах была результатом того, что на себе люди почувствовали бездарную экономическую политику Леонида Кравчука. Все возлагали большие надежды на то, что Кучма -производственник и будет успешно вести хозяйство страны. А на деле?

Кучма все предпринял, чтобы сосредоточить власть в своих руках. Помните его премьер-министром? Он беспрерывно обращался к Верховной Раде с просьбой дать ему новые полномочия. Полномочия получил, а страна уверенно катилась вниз. Почему? Да потому, что новый Президент поступал, как и его предшественник. Он не предпринял серьезных мер, чтобы укрепить фундамент отечественной экономики. А его укрепить можно было только в кооперации со странами СНГ и, в первую очередь, с Россией. Этого не произошло. И говоря словами его предшественника: “Маємо те, що маємо”. А имеем продолжающийся развал экономики.

Зато Кучма и его советники выбили из экономического фундамента страны особо важную опору – аграрный сектор. Он объявил реформу сельского хозяйства, которая проводилась бездарно и пошла во вред Отечеству. Вместо того, чтобы искать способы повышения эффективности сельскохозяйственной отрасли, Кучма и его команда решили ликвидировать колхозы и совхозы. Они рассчитывали, что крестьяне, получив землю, станут более продуктивно пользоваться ею. При этом не учли, что в селе живут преимущественно старики, что во время коллективизации и раскулачивания в стране ликвидировали крестьянина в его классическом понимании, а образовались обыкновенные работники. Да к тому же люди, получив земельный пай, не могли его сами обрабатывать, а стали сдавать их в аренду. Арендатор – это временщик, который не очень-то заботится о повышении плодородия земли. Для него главное сегодня – получить максимальную прибыль. Поэтому поля летом красуются цветом рапса и подсолнечника, которые превращают землю в безжизненную массу.

Но даже при такой организации сельхозпроизводства государство могло иметь немалый доход в бюджет, если бы не допустило всякого рода посредников. Огромные доходы сейчас оседают на счетах трейдеров, хотя могли пополнять бюджет, возьми государство экспорт зерна в свои руки. Что я неоднократно предлагал Леониду Кучме.

Подводя итоги работы Кучмы, можно сказать, что и в период его президентства продолжалось разграбление общенародных ценностей. Появились новые миллионеры и миллиардеры. А на их фоне мы впервые стали свидетелями очередей у мусорных ящиков.

Ющенко Президент, что ржавый гвоздь

Президент Кучма добивал себе второй срок правления страной, но мало позаботился о своем преемнике, от чего зависело будущее страны и народа. А после его президентства в Украине все с большей силой начал развиваться ярый национализм взамен патриотизму. На его волнах к власти стремились те, кто свое будущее видел только на Западе. Национал-демократы рассчитывали, что Ющенко сможет быстро привести Украину в Европу и отдалит республику от России. Первого ему так и не удалось, а в отдалении нас от экономики России, он и его команда преуспели. Это при нем наши переговорщики по газу с Россией требовали переводчика. Все сильнее нагнетали противоречия с Россией. И чего добились? Газ – фундамент нашей экономики – подорожал с 50 до 400 и больше долларов США за 1 000 кубометров. Не говоря о разрыве других экономических связей и кооперации предприятий.

Ющенко так похозяйничал, что в нем и его политике разочаровались даже его горячие сторонники. Они рассчитывали, что он сумеет скрепить нацию. Но оказалось, что Ющенко – словно ржавый гвоздь, который с трудом можно забить в дерево, а затем ржавчина осыпается, и гвоздь просто выпадает.

Стоило бы прислушаться к мнению народа

Насытившись бездарным руководством Президента Ющенко, украинцы ждали перемен, и они их видели в лице Виктора Януковича. Виктору Федоровичу досталось трудное, запущенное хозяйство, а также кризис во внешней политике страны. Один из самых проблемных вопросов, который стоял в те дни – продажа земли. Правда, пока имеется мораторий на продажу до 2018 года.

Да, рынок земли должен быть, раз мы влезли в капиталистическую экономику. Но здесь должна быть проявлена государственная мудрость. Земля – это неиссякаемый капитал и он должен быть в надежных руках. Лучше всего, чтобы земля являлась не собственностью магнатов, а государства. Тому пример – находящаяся по соседству с Харьковской областью Белгородская область РФ. Там решили землю держать в руках областной и местной власти и передавать ее в аренду только тем, кто может ею правильно распоряжаться. Аренда предоставляется до 50 лет. Плата за аренду идет в местные бюджеты, что дает возможность укреплять и развивать социальную сферу сел.

А какой результат, спросите вы? Белгородская область производит мяса больше, чем вся Украина.

Время президентства Виктора Януковича оказалось самым печальным. Он все мудрил, «куда приклонить голову» Украине? В предвыборных речах обещал союз с Россией. Затем начал "рулить" в Европу. Все это привело к майданной революции, в результате которой в стране наступил хаос и кровопролитие. Янукович сам лишился не только кресла, но и Родины.

Очередная революция привела к тому, что Украина лишилась части своей территории. В стране произошли внеочередные президентские выборы. Высшее государственное кресло занял магнат Петр Порошенко. Он многое обещал в своей предвыборной программе, но мало что сделал. Самое главное, Порошенко заверял, что война на Донбассе закончится через неделю, а она продолжается четвертый год, гибнут люди. Экономика страны находится на самом низком уровне за все годы нашей независимости. Например, в 2017 году ВВП в стране на душу населения снизился до 2 тысяч долларов США, это наихудший показатель за 26 лет. Украина из 166 стран находится в пятерке последних вместе с Молдовой, Грузией, Зимбабве и ЮАР. Тогда как в Гондурасе, например, ВВП вырос за эти годы на 121%, а в Китае – в 10 раз. Кстати, у нас почему-то время президентства Януковича вспоминают, как пагубный период, а на самом деле в эти годы ВВП был достаточно высоким и составлял 4000 доллара США на человека, а не нынешних две тысячи. А при Президенте Ющенко и премьер – министре Юлии Тимошенко этот показатель составлял 8000. В настоящее время в Украине более 50% зарплаты находится в тени, в оффшорах «сберегается» 150 миллиардов долларов украинских олигахов. И это тогда, когда Украина ежегодно выпрашивает в кредит хотя бы миллиард долларов у МВФ. Собери, Президент, всех оффшорников и предложи им вернуть в страну деньги из-за границы, гарантируя им цельность и защиту. И сам покажи пример по возврату своих оффшорных сбережений.

Как Порошенко и его команда впредь будут развивать экономику страны, куда станут рулить, – от этого во многом зависит будущее благосостояние государства и каждого его гражданина. Хотя в ближайшее время в лучшее верится с трудом. Поживем – увидим.