Люди и транспорт: война миров

За окном квартиры моих друзей, живущих на Черемушках, – грустный пейзаж. Двор и вся придомовая территория десятиэтажного дома давно превратились в автостоянку. И если для обычных автомобилей бордюр еще является препятствием для въезда на тротуар, то внедорожники легко его преодолевают, устраиваясь под окнами жильцов. Здесь давно забыли о существовавшей некогда детской площадке и газоне. Жители привычно пробираются между машинами, не ропща. А что толку?

Хуже всего приходится жильцам первых этажей, взирающим из окон не на двор и деревья, а на «железных коней» своих соседей, и нюхающим выхлопные газы, когда те срываются с мест. Пожилые и одинокие граждане вообще побаиваются ссориться с автовладельцами: «Еще побьют окна камнями, если будем воевать. А кто за нас вступится?»

Получив вместе с благами цивилизации личные автотранспортные средства, горожане разделились на два противоборствующих лагеря – пешеходов и автомобилистов. И тихая необъявленная война между ними длится давно, только усугубляясь и становясь ожесточенней.

Все сложней прогуляться по одесским улицам, некогда просторным и широким. В центре города большинство тротуаров стали вдвое уже. Отхваченные у пешеходов проходы превращены в платные автостоянки. Но этого мало. Машины занимают оставшиеся площади пешеходных дорожек, заставляя людей передвигаться по проезжей части. Пешая прогулка становится испытанием, полосой препятствий в виде автомобилей.

Чтобы как-то этому противостоять, прошлым летом городские власти стали устанавливать на улицах по обочинам тротуаров каменные полусферы и металлические столбики – дабы воспрепятствовать автохамам взбираться на тротуары. Но и эта, казалось бы, надежная защита не всегда помогает.

Возле моего четырехблочного дома соседи некогда укрепили два металлических столба, чтобы дорожка вдоль подъездов не стала автобаном. Увы, недавно ночью один из столбов исчез. Извлечь конструкцию без помощи техники не представляется возможным. Чьих это рук дело? Наверное, тех, на чьей совести будет чье-то здоровье, или чья-то жизнь, когда выскочивший из подъезда ребенок или ковыляющая нерасторопная старушка будут сбиты проезжающим автомобилем.

«Спасение утопающих – дело рук самих утопающих» – горькая, но истина. Жители больших городов сами, как могут, защищают свое жизненное пространство, придомовую территорию, дорожки, тротуары, палисадники и дворы. Потому что иначе завтра все это превратится в одну большую пыльную автопарковку.

Людмила Николаевна, обратившаяся с письмом в редакцию газеты, ведет перманентную борьбу за свои права уже не один год. Закрытая придомовая территория дома № 15 по улице Говорова, построенного менее двадцати лет назад, довольно ухожена и благоустроена. В палисадниках - о радость! - растут, как и полагается, зеленые насаждения. Четвертый подъезд, в котором проживает пенсионерка, в прошлом врач, – крайний, расположен возле дороги, откуда выезжают автомашины. И вот пять лет назад кому-то из их владельцев пришла в голову идея расширить автостоянку... срезав часть зеленой зоны.

Узнав об этом, Людмила Николаевна с мужем взялась за дело. Закупили на свои деньги саженцы, цветы и вместе с несколькими соседями по парадной высадили их у дома. Три сосенки, березка, куст сирени, «мыльное» дерево, лилии, розы, хризантемы – красота, одним словом, – и сегодня растут на участке. Но, оказалось, не всем по душе была эта красота. Пенсионеры узнали, что дворнику, отвечающему за полив зеленой зоны, было велено не поливать палисадник у четвертого подъезда. Пришлось пенсионерам опять потратиться, купить шланг и самим заниматься поливом палисадника, который кому-то сильно хотелось закатать в асфальт, превратив в хоздвор. Надолго ли хватит сил у пенсионерки противостоять авто-напору?

Приобретая автотранспортное средство, горожанин из категории пешехода автоматически переходит в категорию автомобилиста, быстро забыв о неудобствах и проблемах, которые доставляли ему еще недавно горе-водители и их авто.

На сознательность наших граждан рассчитывать не приходится. Еще один наглядный пример. Не так давно на 6-й станции Фонтанской дороги был сделан ремонт, появились новые красивые торговые павильоны, клумба, кафе-вагоны, уложена плитка, сделаны тротуары для пешеходов. Но посмотрите на эти пешеходные дорожки со стороны внутриквартиального проезда сейчас. Тротуары освоены и заставлены автомашинами торговцев павильонов, да так, что прохожему не прошмыгнуть. И привычно пеший люд бредет по проезжей части, шарахаясь то и дело от сигналящих автомобилей.

Нет, не на сознательность граждан нужно рассчитывать. А на закон и порядок. На штрафные санкции, которыми будет грозить их нарушение. На нежелание автомобилистов расставаться со своими кровными за несоблюдение правил и мест парковки. Давайте уже наказывать автохамов в законном порядке. Как и нерадивых владельцев собак, которые сначала спокойно взирают, как их домашний любимец гадит, а потом также невозмутимо уходят, не убрав за своей животинкой.

И тогда не придется нам рассказывать друг другу, как красиво, чисто и правильно налажена жизнь в европах, и ругать свои пенаты.