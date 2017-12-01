Рождественский пост: как правильно?

На этой неделе православные вступили в ответственную фазу годичного богослужебного круга - начался Рождественский пост. Таким образом, мы постепенно начинаем готовиться к великому празднику Рождества Христова. У людей, которые только начинают свою жизнь в Церкви, как правило, возникает много вопросов о правилах и традициях Рождественского поста. Мы постарались ответить на самые типичные из них.

Рождество Христово люди ждали много веков, чтобы с рождением Господа избавиться от власти дьявола над собой. Радость этого рождения Спасителя в мире мы продолжаем праздновать до сих пор. Поэтому христиане приготавливают себя к этому событию заранее, постом. Пост двоякий, – душевный и телесный, – каков и сам человек, созданный по образу и подобию Божьему. Человек беззащитен перед лицом и стихий в этом мире бушующем. Но и он обязан приносить жертвы. Приносимых лепт должно быть именно две, как в жертве вдовицы - это знак нашей двойственности. И от души, и от тела нужно принести по лепте в жертву, и от внутреннего сокровенного человека, и от внешнего. От тела – воздержание в пище. От души – эмоциональные ограничения, усиленный контроль за тем, куда мы обращаем свои взоры, кого и что мы слушаем, и в особенности – кому и что говорим. Вторая лепта даже важнее первой. Времена-то информационные. И кто не ест колбасу, но подставляет голову под любой телевизионный или компьютерный ветер, тот сомнительно постится. А нам нужна свобода, в первую очередь – внутренняя, нужна легкость помыслов и чистота намерений. Говорят, когда в Риме строили собор святого Петра, задали один и тот же вопрос двум разным людям, носившим камни на строительство. «Чем вы занимаетесь?», – спросили их. «Я, – говорит один, – нанялся камни носить, чтобы семью кормить». «А я, – сказал другой, – строю храм в честь апостола Петра». Очевидно, что при одинаковости мускульных усилий и равности оплаты, делали они совсем разную работу. И если какой храм стоит столетиями, то благодаря работникам второго рода, а никак не первого. В данном случае определяющими являются намерения.

Что можно и что нельзя есть в Рождественский пост?

А вот в гастрономическом отношении Рождественский пост не такой строгий и сложный, его называют рыбным. В Рождественский пост можно есть рыбу, морепродукты, овощи, фрукты, хлеб. Монахи по церковному уставу едят рыбу только по субботам и воскресеньям; по вторникам и четвергам – только если на эти дни выпадают праздники. Например, День памяти святителя Спиридона Тримифунтского (25 декабря), празднование иконы Божьей Матери «Знамение» (10 декабря) или престольный праздник. После первого января рыба монахами уже не вкушается. А вот мирская традиция соблюдения поста легче, чем монастырская. Миряне в этот пост могут есть рыбу во все дни, кроме среды и пятницы. Нужно сказать, что в традиции Русской Православной Церкви мирянам следует подражать монахам в их воздержании. Кто имеет силы, тот может поститься по церковному уставу. Кто такой возможности не имеет, пускай не отчаивается, не унывает, а в этот пост лучше упражняется в смирении, в любви к окружающим, в чтении духовной литературы, в чтении Евангелия.

Нельзя есть мясо, птицу, молочные продукты и яйца. Разумеется, существуют послабления в строгости поста, они касаются в первую очередь, кормящих и беременных женщин, маленьких детей, больных людей и тех, кто занимается тяжелым физическим трудом. В любом случае, эти вопросы лучше всего обсудить со священником, который знает ваши обстоятельства.

Что нельзя делать в Рождественский пост?

В первую очередь в Рождественский пост нельзя грешить повседневными грехами. Если в пост мы не будем есть скоромного, но будем продолжать оставаться лукавыми, злыми, раздражительными, будем ссориться с ближними, осуждать других, болтать попусту – это будет нарушением поста. Пост – это возможность воздержаться не только от пищи, но и от таких моральных ежедневных грехов, которые мы привыкли не замечать в повседневности.

Можно ли играть свадьбу в Рождественский пост?

Православным христианам играть свадьбу в Рождественский пост, конечно, нельзя. Венчание в это время не совершается. Для тех, кто решит заключить брак в ЗАГСе, Рождественский пост - также не самый подходящий момент. Важно помнить, что всему свое время: время радости и время воздержания. Если человек считает себя православным христианином, то он должен прислушаться к голосу Церкви.

О супружеской близости в Рождественский пост?

Это очень тонкий, личный вопрос. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам отвечает так: «Жена не властна над своим телом, но муж; равно и муж не властен над своим телом, но жена» (1Кор. 4:7). Если муж и жена постятся в телесном воздержании, то по обоюдному согласию.

Если у православных христиан есть духовный отец, то этот вопрос нужно решать с ним. Подобный вопрос гораздо более личный, чем, например, воздержание от мяса. Может быть, у жены-христианки неверующий муж, ему совершенно непонятно подобное воздержание, это может привести к ссоре в семье. Поэтому данную проблему лучше решать со своим духовником.

Можно ли пить вино в Рождественский пост?

Как сказал царь Давид в Псалтыри: «…И вино веселит сердце человека, и хлеб его укрепит» (Пс. 103:15). Вино разрешается пить и в праздники, и в дни поста, но в меру.

Отдельно стоит сказать о ночи с 31 декабря на 1 января. Если 1 января- выпадает на воскресенье и вы собираетесь в этот день причащаться, то нужно соблюдать полное воздержание от пищи и напитков с полуночи (это ограничение не касается совсем маленьких детей и приема лекарств). Во всех остальных случаях празднование Нового года также должно быть скромным, поскольку у православных продолжается Рождественский пост.

Можно ли крестить в Рождественский пост?

Крещение может совершаться в любой день Рождественского поста. Не существует никаких препятствий к тому, чтобы крестить ребенка или взрослого во время Рождественского поста. Обязательно спросите о том, как проходит подготовка к крещению, в том храме, где вы собираетесь креститься сами или крестить ребенка. Узнать это можно на сайте прихода, по телефону или за свечным ящиком.

Как готовиться к причащению в Рождественский пост?

Так как пост – это время, которое способствует подготовке к причащению, то постом желательно причащаться чаще, чем обычно. Пост, если он соблюдается, уже сам по себе является подготовкой ко причастию. Нужно читать, как и всегда, последование ко святому причащению, покаянный канон Спасителю, молебный канон Пресвятой Богородице и канон Ангелу-Хранителю.

Какие молитвы читают в Рождественский пост?

Так как не все мы успеваем вне поста читать ежедневные утренние и вечерние правила, лучше всего будет Рождественским постом начать с них и постараться вычитывать их регулярно. Это будет для нас лучшее молитвенное делание, которое желательно после Рождественского поста оставить в нашей обычной жизни.

Кроме этого, в христианской традиции в пост следует чаще читать Евангелие: или подряд, или то, которое читается в этот день в храме (это можно посмотреть в церковном календаре, где указано чтение на каждый день). А тем, кто исполняет и ежедневные правила, и регулярно читает Евангелие, стоит читать Псалтырь.

Можно ли читать акафисты в Рождественский пост?

Дома можно читать любые православные молитвы для мирян (без священнических возгласов). Есть известное выражение «Келия не имеет устава». Другое дело, что акафист – это торжественная, радостная, благодарственная молитва, которая, возможно, не очень уместна, например, в Великую Пятницу — день распятия Христа. Но во время Рождественского поста можно читать акафист, тем более, что в декабре празднуются дни памяти таких известных святых как апостол Андрей Первозванный, Спиридон Тримифунтский или святитель Николай архиепископ Мир Ликийских.

Чем можно поминать в Рождественский пост?

Поминать усопших в любое время года нужно молитвой: подачей записок на проскомидию (часть литургии), панихидами, домашней молитвой за умерших родственников и друзей.

Если же речь идет о поминальной трапезе, то она должна быть постной. Меру воздержания и возможность послабления постовых требований нужно обсудить со своим духовником или священником, мнению которого вы доверяете.

Можно ли зачать ребенка в Рождественский пост?

Существует традиция отказываться на время постов от супружеской близости, поэтому планировать зачатие на Рождественский пост не стоит. С другой стороны, апостол Павел говорит: «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе» (1 Кор. 7:5), так что вопрос о возможности супружеских отношений в Рождественский пост нужно обсудить с супругом. Если же зачатие ребенка все же произошло, не обращайте внимания на суеверные представления с этим связанные – дата зачатия никак не сказывается на ребенке.

К любому занятию нужно подходить с внутренним духовным рассуждением.

Где можно собороваться в Рождественский пост?

Соборование в Рождественский пост – явление более редкое, чем соборование в пост Великий.

Тем не менее, во многих православных храмах существует традиция соборования во время многодневных постов.

Узнать, как пособороваться в храме, который вы выбрали, можно на сайте прихода, по телефону или за свечным ящиком. Вам расскажут, когда можно пособороваться и как лучше подготовиться к таинству.

Соборование — это таинство, в котором мы испрашиваем у Бога прощения забытых нами грехов. К ним не относятся грехи, которые человек сознательно утаил на исповеди.

И, главное, нужно помнить, что суть Рождественского поста состоит не только в ограничениях в еде, хотя они тоже важны. Начиная с поста гастрономического, христианин совершенствуется в духовном делании – учится быть ответственным за свою жизнь через сознательное самоограничение. Пост в еде – не самоцель, а лишь средство к возрастанию во Христе, еще один шаг к Господу и исполнению Его заповедей.