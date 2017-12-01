Новшества в законе о ЖКХ

Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства – это различные виды работ, объединенные в единый комплекс. Данные работы проводятся в целях поставки коммунальных ресурсов в дома и поддержания жилых объектов в исправном техническом состоянии.

На сегодняшний день каждого украинца интересует вопрос о нововведениях в законе о коммунальных услугах, который был принят 9 ноября и означает запуск серьезной реформы в сфере ЖКХ. В первую очередь, этот закон направлен на демонополизацию рынка коммунальных услуг. Он убивает монополию ЖЭКов, украинцы получают возможность заключать договоры с теми поставщиками, которые им нравятся. В этой статье мы разберем по пунктам новый закон.

Пеня возвращается

Одним из самых неприятных нововведений нового закона станет возвращение пени за просрочку коммунальных платежей. Однако по факту, чтобы пеня реально ударила по вашему карману, нужно попасть в число совсем уж злостных неплательщиков. Судите сами. Согласно статье 26 закона, в случае несвоевременного платежа потребитель должен будет уплатить пеню в размере, установленном в договоре, но не выше 0,01 процента суммы долга за каждый день просрочки. Общий размер уплаченной пени не может превышать 100 процентов всей суммы долга. Это означает, что 100 дней просрочки – это 1% от суммы задолженности, то есть в год максимальная сумма пени составляет 3,65%. На 10 тысяч гривен долга годовая пеня составит 365 гривен. На 100 тысяч – 3 650 гривен.

Но законом предусмотрено, что в случае задолженности государства по субсидиям и льготам пеня не начисляется. Также не начисляется пеня, если у человека есть задолженность по оплате труда, которая подтверждена документально.

Отметим, что нормы закона по введению пени вступают с 2019 года. Учитывая, что следующий год предвыборный, у украинцев есть шанс, что народные депутаты Украины до начала 2019 года передумают и эту норму все-таки отменят.

Поставщики смогут отключать дома от услуг

Еще одним неприятным пунктом нового закона является статья о праве коммунальщиков отключать должников от услуг в случае задержек с оплатой. В статье, правда, оговаривается, что отключать за неуплату нельзя в тех случаях, когда качество услуг не соответствует условиям договора. Ранее право коммунальщиков на отключение было зарегистрировано только в подведомственных актах и не имело силы закона.

От централизованного отопления можно будет отключаться поквартирно

Однако не все так негативно в новом законе. Несомненным плюсом его является норма, которая позволит владельцам квартир в многоквартирных домах отключаться от сетей централизованного отопления и снабжения горячей водой. Главным условием для разрешения на отключение от центрального отопления и снабжения горячей воды является наличие определенного количества уже отключенных квартир в доме.

В то же время нормативным актом не допускается принудительное отключение от сетей централизованного отопления и снабжения горячей водой владельцев квартир и нежилых помещений, присоединенных к таким сетям, в многоквартирных домах в случае отключения от этих сетей других собственников квартир и нежилых помещений.

Быть в ОСМД теперь выгодней

Жители домов, создавших свое ОСМД (общество совладельцев многоквартирных домов), теперь могут подписывать коллективные договоры с поставщиками услуг. Там, где таких объединений не будет, поставщики имеют право вводить индивидуальные наценки или услуги, например, абонплату, или индивидуальные тарифы за обслуживание счетчиков.

В случае с коллективными договорами такой платы нет, так как поставщик услуги не несет расходов по обслуживанию тысяч абонентов, а работает только с одним представителем от дома. При поставках по индивидуальным договорам вводится также плата за содержание и ремонт внутридомовых сетей (от входа в дом до квартиры).

Размер ее, как и абонентской платы, должен позже определить Кабинет Министров Украины. От оплаты сетей в принципе можно отказаться. Но в таком случае лопнувшая труба в подвале может стать вашей личной проблемой, а ее ремонт обойдется вам намного дороже.

Ответственность коммунальщиков за качество услуг

Законом вводится ответственность поставщиков за качество коммунальных услуг. В случае прекращения поставок услуги жильцы в течение трех часов должны быть оповещены об этом так же, как и о сроках по устранению аварии или планового отключения. Само собой, качество услуг должно соответствовать утвержденным нормам и стандартам.

Исполнитель услуги по поставке и распределению электрической энергии обязан поставлять потребителю электрическую энергию в соответствии с условиями заключенного договора о поставках с соблюдением установленных показателей качества услуг. Параметры качества электрической энергии должны соответствовать нормативным документам в области стандартизации.

«Исполнитель услуги по поставке тепловой энергии должен обеспечить поставки теплоносителя непрерывно, с гарантированным уровнем безопасности, объема, температуры и величины давления… Исполнитель услуги по централизованному водоснабжению должен обеспечить ее поставки непрерывно, с гарантированным уровнем безопасности и величины давления. Параметры качества воды должны соответствовать установленным законодательством требованиям», – отмечается в тексте документа.

Новый закон предусматривает право потребителей платить меньше за некачественные коммунальные услуги, а также не платить за них вовсе (исключение – отопление), если он временно не проживает в квартире более месяца.

Также потребитель, согласно закону, имеет право без дополнительной оплаты получать от исполнителя жилищно-коммунальных услуг информацию о:

ценах и тарифах;

общей стоимости месячного платежа;

структуре цены или тарифа;

нормах потребления;

порядке предоставления услуги, а также о ее потребительских свойствах.

Договор не подписывать – себе дороже

Согласно законопроекту, в Украине вводятся договорные основы взаимодействия потребителя с управляющими и со всеми поставщиками коммунальных услуг, водоканалами, теплоэнерго, компаниями по обращению с отходами, электроэнергетиками, газовиками.

С компаниями, поставляющими услуги, будут заключаться, как коллективные (ОСМД), так и индивидуальные договора. Если вы не подписали сами такой договор, то должны будете получить типовой проект – он будет утвержден Кабмином. Если через 30 дней вы не подписали его и не отказались от получения услуги, он автоматически считается заключенным. А вот в случае «необоснованного отказа» можете оказаться и вовсе без коммунальных услуг.

Когда начнет действовать закон

Согласно переходным положениям к закону, документ вступает в силу на следующий день после его опубликования и вводится в действие через шесть месяцев со дня вступления в силу, за исключением некоторых пунктов, которые вводятся в действие с 1 января 2019 года.

Заключенные до вступления его в силу договоры о предоставлении жилищно-коммунальных услуг продолжат действие еще в течение одного года после вступления в силу закона. В течение этого срока совладельцы многоквартирных домов должны сами определиться со своим будущим, а главное – найти эффективного управляющего для своего дома.

Как показывают украинские реалии – найти хорошего управдома или правильную компанию иногда бывает не менее сложно, чем выбрать устраивающего всех украинцев главу государства.

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Аспирант кафедры гражданского процесса,

директор юридической клиники

Павлова Юлия Сергеевна