В Одессе продолжается ремонт фасадов

Уже в этом году мы увидим обновленные памятники архитектуры, составляющие достояние города и представляющие его уникальную неповторимость. В исторической части Одессы завершаются ремонтно-реставрационные работы фасадов и кровель пяти зданий.

Так, уже засияло свежими красками здание по улице Пушкинской, 6. Известный «Дом Ягницкого» был построен в 1835 году по проекту архитектора Франца Карловича Боффо. Некогда в этом изысканном особняке находился отель под названием «Парижский», славящийся своим рестораном. И, не выезжая из Одессы, можно было погулять с парижским шиком. А в начале ХХ века тут размещалась фирма «Торговый дом Дюброка», которая поставляла состоятельным одесситам вина и коньяки из самого Бордо. Словом, дух Франции городу Ришелье и Ланжерона никогда не был чужд.

В ходе восстановительных работ на Пушкинской реставраторов ждало открытие. «Приветом из прошлого» стали обнаруженные в арочном проезде здания фреска и элементы изысканной росписи. Сам арочный проезд, въездные ворота и кровля уже отремонтированы. Установлены новые водостоки, обновлены инженерные сети, теперь спрятанные в подземную канализацию, выполнена реставрация фасада, на котором установлена подсветка. А открывшиеся взору декоративные находки, согласно рекомендациям специалистов, пока законсервированы.

Также завершены ремонтно-реставрационные работы фасада дома по улице Софиевской, 13, что на углу улицы Торговой.

Это один из доходных домов Александра Руссова, купца, мецената и коллекционера, потомственного почетного гражданина Одессы. Здание было построено в 1890 году по проектам архитекторов Л. Чернигова и Я.Гольденберга.

Кстати, на четвертом этаже дома N13 по улице Софиевской была последняя родительская квартира Ильи Ильфа. Отсюда, в 1923 году, полный радужных надежд, писатель вслед за друзьями уехал в Москву, за всенародной славой.

Завершаются работы по улице Дерибасовской, 12. Серое здание c аскетичным оформлением фасада было построено по проекту архитектора Семена Ландесмана в 1912-1913 году и известно как доходный дом Якова Александровича Новикова, тоже потомственного почетного гражданина Одессы, владельца Одесского канатного завода.

Здесь был выполнен ремонт кровли и полностью заменены водостоки. Также отреставрирована мозаика. Сейчас завершаются работы по реставрации гранитных плоскостей цокольного и первого этажей, а также подсветке фасада.

На финальной стадии находятся ремонтно-реставрационные работы по фасаду здания №10 по улице Дерибасовской угол Ришельевской,3.

Этот один из красивейших домов Одессы был построен по проекту архитектора Э. Вея для страхового общества «Россия» в 1890 году. Но ранее на этом месте находился легендарный дом барона Жана Рено с гостиницей, залом для биржевых собраний и балов. Именно в доме этого успешного коммерсанта французского происхождения, который современники называли Клубом, и останавливался А.С.Пушкин, живя в Одессе. Теперь об этом напоминает только «Тень Пушкина» на брусчатой мостовой.

В том же здании, занимавшем целый квартал, в 1808-1828 годах размещался первый на территории Российской империи Одесский коммерческий суд. В память об этом на доме со стороны Ришельевской улицы установлена мемориальная доска.

Продолжаются ремонтно-восстановительные работы и дома по улице Екатерининской, 9. В исторических справочниках он известен как дом братьев

Юлия, Луи и Августа Лантье (опять французский след).

Представители семьи Лантье вошли в историю Одессы как крупные торговцы одеждой собственного пошива. Изображение фасада одежного магазина Лантье сохранилось на рекламах фирмы рубежа XIX-XX веков. В то время сам магазин являлся одним из наиболее презентабельных в городе.

Роскошное здание, один из лучших примеров югендстиля в Одессе, было построено в 1840-е годы по проекту архитекторов Г. И. Торичелли и К. И. Даллаква. А его реконструкцией и перестройкой в 1903 году занимался известный архитектор Г.К.Шеврембрандт, автор Кирхи на улице Новосельского.

Реставрация находящихся в бедственном положении прекрасных старинных домов, расположенных в историческом центре Одессы, продолжится и дальше, правда, не так быстро, как нам хотелось бы.

Управлением капстроительства Одесского горсовета выполнено проектирование еще по семи фасадам зданий. Сейчас проводятся тендерные процедуры. И уже весной следующего года при благоприятных погодных условиях работы над ними будут начаты.