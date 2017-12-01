Хранители воды, или Что порой можно обнаружить в старинных городских колодцах-цистернах

О том, что в старых одесских дворах и по сей день сохранились давние колодцы-цистерны, знает каждый, кто хоть раз заглядывал в городские дворики в исторической части города. Их изучением занимаются и краеведы, и ученые, и исследователи-любители и профессионалы, в частности, ребята из краеведческой группы Odessa Incognita.

В городе всегда было сложно с водой — тоже факт более чем известный. Потому и собирали-хранили-оберегали одесситы живительную влагу. Говорят, что с тех давних пор в Одессе сохранилось примерно сто колодцев и цистерн (а было их гораздо больше). Серди них попадаются совершенно удивительные, отлично сохранившиеся, а порой в них обнаруживают самый разный мусор, который иногда оборачивается довольно интересной находкой. В крайнем случае — легендой.

Так, говорят, на месте памятника Людвигу Лазарю Заменгофу, известному создателю искусственного языка эсперанто, во дворике по адресу Дерибасовская, 3, когда-то был старинный колодец. В 50-х годах XX века скульптор Николай Блажков получил заказ из Польши на создание бюста Л. Заменгофа. Заказчики так и не приехали за памятником. Бюст некоторое время просто валялся во дворе, в котором жил скульптор. Соседи пришли к Блажкову, и сказали: «У нас во дворе глубокий колодец, мы боимся, как бы кто-то из детей туда не свалился. Можно мы вашим памятником придавим крышку колодца?». Скульптор дал согласие, и бюст, получается, поначалу был установлен на крыше колодца.

Один из наиболее интересных старинных колодцев Одессы сейчас расположен внутри Одесского дома ученых. Первоначально колодец находился во дворе особняка графа Толстого. В результате достройки новых помещений колодец оказался внутри здания.

Сейчас колодцы-цистерны никак не используются, служат украшением и вписываются в общий «художественный» вид тех двориков, где жители чуть ли не каждый камешек считают «исторической ценностью». И это несмотря на то, что чаще всего в колодцах и цистернах исследователи обнаруживают лишь мусор, иногда извлекая оттуда десятки килограммов металлолома и иного хлама. А вот некоторые сохранившиеся колодцы-цистерны, если их, конечно, расчистить, и по сей день могут служить по назначению: в них, как рассказывают исследовавшие эти одесские достопримечательности ребята из Odessa Incognita, можно и сейчас хранить воду.

А вот история из самых недавних одесских «штучек» задала немалую загадку исследователям. Как рассказывают в Odessa Incognita, на улице Елисаветинской, 12 исследователи обнаружили еще одну старую подземную цистерну, наполненную… Нет, вовсе не водой и даже не мусором, а мазутом!

«Иногдa при исследовaнии цистерн мы нaходим совсем не воду… Было бы интересно узнaть, кaк тудa попaл мaзут», — сообщают по этому поводу исследователи из Odessa Incognita на своей странице в Фейсбуке, добавляя, что «мы еще не готовы ответить нa вопрос: это цистерну для воды используют для хрaнения нефтепродуктов либо только позaимствовaли для этого основaние?».

Есть предположение, что, скорее всего, нефтепродукт использовaли для отопления. Конструкция же цистерны нaпоминaет aнaлогичные сооружения, которые мaссово устaнaвливaли одесситы в своих дворaх для сборa дождевой воды.

Новость, как у нас водится, вызвала живое обсуждение в социальных сетях. Одесситы уже шутят, что «щас за мазутом рванут все, кому не лень», «лучше бы вы там коньяк обнаружили», «найдете клад в какой-нибудь цистерне — сообщите побыстрей».

Все это, конечно, мило, и по-одесски «с перчиком», но кто знает, какие еще неожиданные штучки могут обнаружить исследователи одесских подземелий, колодцев и прочих исторических объектов города?

Вспомним хотя бы, сколько всего, ожидаемого и неожиданного, интересного и печального, обнаружили этим летом реставраторы Воронцовского дворца и Колоннады!..