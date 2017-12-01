Около 30% людей в Украине сталкивались в течение жизни с психическими расстройствами

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Роман Илык.

«Это обусловлено ощущением опасности, вопросами трудоустройства, вопросами военного конфликта на востоке страны. От них страдают в основном пожилые люди, жители востока Украины, переселенцы, а также военные, служившие в зоне АТО», — сообщил Илык.

Он добавил, что более 75% граждан, страдающих психическими расстройствами, не обращаются к врачам по тем или иным причинам. «Они пытаются решить проблему самостоятельно, употребляя алкоголь, наркотики. Поэтому мы считаем, что эта проблема требует решения на государственном уровне», — заявил Илык.

Именно поэтому в список лекарств, входящих в программу «Доступные лекарства», включат медикаменты для лечения депрессии и депрессивного синдрома, добавил Илык.

По материалам «РБК-Украина»